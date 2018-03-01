Политика

19:25 01.03.2018

Обращение Рады о незаконности выборов президента РФ в Крыму безотлагательно направят президенту и членам ПА НАТО

Обращение Рады о незаконности выборов президента РФ в Крыму безотлагательно направят президенту и членам ПА НАТО

Народный депутат фракции партии "Блок Петра Порошенко", председатель постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз сообщила, что постановление об обращении Верховной Рады к международному сообществу в связи с незаконной подготовкой выборов президента Российской Федерации во временно оккупированных Крыму и Севастополе, будет безотлагательно направлено президенту ПА НАТО Паоло Али и всем ее членам.

"18 марта в Крыму пройдут выборы без выборов, как и когда-то устроенный псевдореферендум. Уверена, что тот "избирательный шабаш", который инсценирует Кремль на территории полуострова Крым, нарушения прав и свобод, расконсервация ядерных хранилищ, размещение дополнительных военных мощностей, должны получить жесткую международную оценку и политико-дипломатическое осуждение. Перевод заявления парламента направляем на имя президента ПА НАТО Паоло Али с обращением об информировании членов Парламентской ассамблеи Альянса", - сообщила И.Фриз на своей странице в Facebook в четверг.

По словам украинского парламентария, следующим за днем выборов шагом оккупационных властей Крыма будет заявление о 99% поддержке кандидата Владимира Путина на выборах президента РФ на полуострове: "Для всего цивилизованного мира понятна эта грубая наглость над одним из ключевых столпов демократии - свободой выбора. Именно поэтому, международное санкционное давление должно продолжаться, ведь это один из самых эффективных цивилизованных механизмов сдерживания агрессора номер один в мире".

Как сообщалось, 1 марта Верховная Рада призвала Совбез и Генассамблею ООН, ОБСЕ, Европейский Союз, НАТО, международные организации, иностранные парламенты и правительства не признавать легитимность выборов президента РФ в Крыму в случае их проведения на оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя.

За проект постановления №7546 "Об обращении Верховной Рады к международному сообществу в связи с подготовкой незаконных выборов президента РФ на временно оккупированной части территории Украины - в АР Крым и Севастополе" на заседании в четверг проголосовали 255 народных депутатов.

"Обращаясь к Совету безопасности и Генеральной Ассамблее ООН, ОБСЕ, Европейскому Союзу, НАТО, другим международным организациям, парламентским ассамблеям, иностранным парламентам и правительствам, Верховная Рада Украины призывает: применить все надлежащие средства, чтобы предостеречь органы власти и оккупационную администрацию РФ от проведения выборов президента РФ на временно оккупированной территории Украины - Автономной Республике Крым и городе Севастополе", - говорится в обращении

В обращении также отмечается, что "в случае проведения голосования на временно оккупированной территории АРК и Севастополя осудить его, не направлять в упомянутый регион наблюдателей, в том числе в составе международных миссий, а также отметить в выводах наблюдательных миссий, в том числе направленных под эгидой ПА ОБСЕ, факт нелегитимного голосования на временно оккупированной территории АРК и Севастополе, что существенно искажают результаты голосования в целом в РФ".

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