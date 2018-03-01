Рада ратифицировала соглашение с Молдовой о совместном контроле на украинско-молдавской границе

Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Молдовы о совместном контроле лиц, транспортных средств, товаров и предметов в совместных пунктах пропуска через украинско-молдавскую государственную границу.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение поддержали 234 народных депутата на пленарном задании в четверг.

В данном соглашении прописан порядок осуществления контроля соответствующими государственными органами Украины и Молдовы в пунктах пропуска на границе.

Соглашение было заключено 6 октября 2017 года в Кишиневе.

В то же время, после вступления данного документа в силу прекращает действовать соглашение между правительствами Украины и Молдовы об организации совместного контроля в пунктах пропуска через украинско-молдавскую государственную границу от марта 1997 года.