Политика

18:56 01.03.2018

Фракция БПП расценивает акцию возле дома генпрокурора как угрозу и запугивание - Герасимов

Фракция БПП расценивает акцию возле дома генпрокурора как угрозу и запугивание - Герасимов

Фракция "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде расценивает акцию возле дома генерального прокурора Украины Юрия Луценко как угрозу и призывает защитить верховенство права в Украине.

"Фракция партии "Блок Петра Порошенко" обращается с призывом немедленно предпринять меры для защиты верховенства права в стране, обеспечения общественного порядка, особенно в ситуациях, которые касаются нашего противодействия российской агрессии и защиты тех, кто не на словах, а на деле помогает возвращать в Украину украденные деньги и защищает нашу независимость", - сказал глава фракции Артур Герасимов с трибуны Верховной Рады на пленарном заседании в четверг.

Он заявил, что пикет под частным зданием генерального прокурора является прямой угрозой генпрокурору. "Так называемые пикетчики выдвигают противозаконные требования выпустить на свободу лицо, которое подозревается в государственной измене и в организации переворота в пользу врага. И мы все с вами видели этим кадры здесь, в зале парламента", - пояснил глава фракции.

При этом он добавил, что участники акции применяют методы психологического давления и демонстративно запугивают генерального прокурора.

"Такие действия несут угрозу непредвзятой деятельности его ведомства в соответствии с действующим законодательством. Нельзя допустить развития силового сценария и провокаций, написанных в Москве", - сказал А.Герасимов.

Вместе с тем он отметил, что столкновения с протестующими возле здания Верховной Рады 27 февраля, вследствие которых травмированы 14 правоохранителей, вышли за пределы демократического права на мирное собрание и обрели террористических проявлений.

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