Порошенко: я защищу Украину от популистов, которые заключили тайный союз с контрреформаторами и реваншистами

Президент Украины Петр Порошенко считает одной из своих миссий борьбу с популистами и противниками реформ, и выступает за поддержку среднего класса, который больше всего пострадал в последние кризисные годы.

"Популизм и атаманщина – еще два вызова, которые стоят перед нами, как сто лет назад, когда Украина из-за нехватки внутреннего единства стала добычей агрессора и потеряла независимость. И миссия моя, как президента и моей команды, - не допустить повторения тех ошибок. Я уверен, что эта миссия возможна. Более того, она неизбежна и безальтернативна", - сказал он на пресс-конференции в среду в Киеве.

П.Порошенко заявил, что защитит Украину от "безответственных популистов, несмотря на то, что они заключили тайный союз с контрреформаторами и реваншистами, и некоторых профессиональных борцов за счастье народа коррупционеры-беглецы щедро угощают деньгами из-за рубежа, причем украденными у украинцев". "Мы, к сожалению, пока что не все смогли в бюджет, но и эта работа продолжается", - добавил он.

Президент отметил, что испытания последних лет больше ударили по среднему классу, а именно он является гарантом демократичного характера политической системы, "той скалой, об которую разбиваются мутные волны популизма".

"В отличие от самой зажиточной части населения у него не было жировых запасов, которые бы позволили пережить тяжелые времена, в отличие от наиболее бедных – его обошли субсидиями. В политике, как в обычной жизни, чем сложнее ситуация, тем меньше прислушиваются к традиционной медицине, тем больше спрос на знахарей, гадалок, мольфаров и даже апостолов", - указал он.

П.Порошенко напомнил, что на встречах с бизнесом инициировал вопрос о продлении моратория на проверки малого и среднего бизнеса. "В правительстве, к сожалению, пока что медлят с этим, но я обращаюсь к правительству, чтобы учли эти мои предложения", - отметил президент.