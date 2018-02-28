Политика

17:19 28.02.2018

Порошенко: Медведчук наиболее эффективно решает вопрос заложников, потому что решения об освобождении принимает лично Путин

Президент Украины Петр Порошенко отмечает, что спецпредставитель Украины по вопросам гуманитарного характера в Трехсторонней контактной группе, лидер общественного движения "Украинский выбор - Право народа" Виктор Медведчук наиболее эффективен в решении вопроса освобождения украинских заложников.

"Мы пытались использовать различные канала коммуникации, начиная военными и заканчивая церковью. "И я должен признать, что наиболее эффективным оказался Виктор Медведчук. Почему? Потому что решения об освобождении (заложников – ИФ) принимает лично Путин", - сказал он на пресс-конференции в среду в Киеве.

П.Порошенко указал, что во время переговоров в Минске при разработке и заключении Минских соглашений состав предложенной им команды был известен, и В.Медведчука там не было. "Есть так называемая гуманитарная группа, которая занимается исключительно вопросов освобождения заложников, она является частью Трехсторонней контактной группы. И, действительно, бывший глава Службы безопасности Украины (Валентин Наливайченко – ИФ) назначил в эту группу представителем Виктора Медведчука. Я об этом знал и сейчас подчеркиваю, что буду работать с любым, кто эффективно сможет вернуться хотя бы одного украинского заложника домой", - подчеркнул он.

Президент заявил, что готов вести переговоры с любым, кто поможет вернуть украинских заложников домой, так же, как и ввести миротворцев, и принести мир на украинскую землю.

П.Порошенко сообщил, что недавно встречался с предстоятелем Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополитом Онуфрием, поскольку была информация, что через церковь удастся освободить 5 заложников из Донецка, но это сорвалось. "И я буду продолжать искать все каналы коммуникации, в том числе, используя и этот", - сказал президент.

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