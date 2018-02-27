Волкер ожидает, что после выборов президента Россия вернется к переговорам по Донбассу

Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер рассчитывает, что после выборов президента РФ российская сторона активизирует переговоры относительно Донбасса.

Как передает "Голос Америки", в ходе конференции в аналитическом центре Center for the National Interest К.Волкер констатировал отсутствие прогресса со стороны России в реализации Минских договоренностей.

"Нас разочаровывает недостаток прогресса со стороны России в установлении мира и воплощении Минских договоренностей", - подчеркнул он, отметив при этом, что РФ может активизировать переговоры по Донбассу "после перевыборов Путина".

Спецпредставитель Госдепа также сообщил, что уже четыре раза встречался с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, последний раз - в январе. "Они внимательно выслушали наши идеи и заверили, что вернутся со своими предложениями", - отметил он.

Говоря о ситуации на Донбассе, К.Волкер констатировал, что там ежедневно происходят бои, "в среднем один украинский военнослужащий погибает каждые три дня, защищая территорию собственной страны".

В микроблоге в Твиттере он также написал: "Мы работаем над укреплением обороны Украины, чтобы Россия не смогла добиться дальнейших территориальных завоеваний".