Политика

00:53 27.02.2018

Отказ от ядерного оружия должен быть результатом любого диалога США с Северной Кореей

Денуклеаризация Корейского полуострова должна быть результатом любого диалога с КНДР, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, комментируя желание северокорейцев вести переговоры с Вашингтоном.

"Они выразили желание провести переговоры. Но давайте будем предельно ясны: отказ от ядерного оружия должен быть результатом любого диалога с Северной Кореей", - сказала она журналистам.

Накануне Ким Ён Чхоль - глава делегации КНДР, приехавшей на закрытие Олимпийских игр в Южной Корее - заявил, что Пхеньян "в достаточной степени" желает вести переговоры с Вашингтоном. Такое заявление прозвучало во время встречи делегации с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином в Пхенчхане, в преддверии закрытия зимних Олимпийских игр.

На прошлой неделе администрация США объявила о решении ввести дополнительные санкции против Пхеньяна, а президент США ДональдТрамп заявил, что эти санкции являются самыми мощными ограничительными мерами, которые Вашингтон когда бы то ни было предпринимал против иностранного государства.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Новые санкции США против России последуют в течение 30 дней

США никогда не признают аннексию Крыма – посольство

ЕС усилил ограничительные меры против КНДР

Санкции США против РФ за Крым останутся до тех пор, пока полуостров не вернется Украине – Йованович

США готовы вносить в черные списки российские суда, если они нарушат санкции в отношении Северной Кореи

Трамп объявил о новом пакете санкций против Северной Кореи

В США создана "группа реагирования" на предполагаемое российское вмешательство в выборы в Конгресс

Для Украины борьба с коррупцией не менее важна, чем противодействие российской агрессии

США не пойдут на какую-либо сделку по Украине без ее на то согласия – Салливан

Трамп недоумевает, почему расследование о вмешательстве РФ в выборы США не касается администрации Обамы

ПОСЛЕДНЕЕ

Пикетчики облили краской забор Генконсульства РФ в Одессе

Похищенные в октябре в Сумской области украинские пограничники переведены из Москвы в Брянск - Беца

Луценко: Есть материалы, указывающие на то, что экс-нардеп Шепелев – агент ФСБ

Новый председатель КС Шевчук отказался от госохраны

Партия Меркель поддержала коалицию с социал-демократами

Парубий не против закрепления в Конституции Украины курса на вступление в ЕС и НАТО, если это поможет делу

Экс-главы МИД Украины и Польши предложили тезисы для выхода из кризиса и построения добрососедских отношений

Назарбаев требует от парламента и правительства использовать в работе только казахский, но с обеспечением синхронного перевода

В Молдове отредактировали скандальный пост президента Додона в Фейсбуке о "лжеучениях"

Досрочные парламентские выборы в Украине могут быть выгодны президенту Порошенко, заявил Ляшко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА