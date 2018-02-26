Политика

19:24 26.02.2018

Пикетчики облили краской забор Генконсульства РФ в Одессе

Пикетчики облили краской забор Генконсульства РФ в Одессе

Несколько десятков активистов – членов организаций "Свободные люди", "Самооборона Майдана в Одесской области", "Организация участников АТО "Булава", "Национальное сопротивление", "Национальный корпус Одессы" – приняли участие в пикете у здания Генерального консульства Российской Федерации в Одессе.

Как сообщается на странице организации "Свободные люди", в акции также принимали участие вынужденные переселенцы из оккупированных территорий Донбасса.

Среди требований пикета было прекращение российской агрессии, освобождение всех заложников, захваченных территорий и наказание виновных в агрессии.

Во время акции ее участники зажгли файеры синего и желтого цветов и облили забор дипломатического учреждения красной краской, которая, по задумке организаторов, символизирует кровь.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Большинство членов Европарламента считают, что ослаблять санкции против РФ неправильно – Р.Хармс

В Раде подготовлен проект постановления с пофамильным перечислением всех украинцев-заложников Кремля – И.Геращенко

Россия не играет решающую роль в обострении отношений между Украиной и Польшей, а лишь пользуется ситуацией - Вятрович

Украина нуждается в национальном плане борьбы с агрессией РФ и единстве, - Ющенко

Совет ЕС продлит 26 февраля индивидуальные санкции в отношении России

Размер компенсации РФ за нарушение морского права будет значительным – Климкин

В США создана "группа реагирования" на предполагаемое российское вмешательство в выборы в Конгресс

Украина должна подготовить консолидированные претензии к РФ о возмещении всех убытков, нанесенных агрессией - Порошенко

Порошенко: Переговоры с РФ возможны лишь после возвращения оккупированных территорий Донбасса и Крыма

Мэй выступает за усиление трансатлантического сотрудничества

ПОСЛЕДНЕЕ

Новые санкции США против России последуют в течение 30 дней

Отказ от ядерного оружия должен быть результатом любого диалога США с Северной Кореей

Похищенные в октябре в Сумской области украинские пограничники переведены из Москвы в Брянск - Беца

Луценко: Есть материалы, указывающие на то, что экс-нардеп Шепелев – агент ФСБ

Новый председатель КС Шевчук отказался от госохраны

США никогда не признают аннексию Крыма – посольство

Партия Меркель поддержала коалицию с социал-демократами

Парубий не против закрепления в Конституции Украины курса на вступление в ЕС и НАТО, если это поможет делу

Экс-главы МИД Украины и Польши предложили тезисы для выхода из кризиса и построения добрососедских отношений

Назарбаев требует от парламента и правительства использовать в работе только казахский, но с обеспечением синхронного перевода

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА