Новый председатель КС Шевчук отказался от госохраны

Новоизбранный председатель Конституционного суда Украины Станислав Шевчук отказался от государственной охраны и взял на себя ответственность за возможные негативные последствия этого, сообщает отдел коммуникаций КС в понедельник.

В сообщении отмечается, что законом Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" № 160/98 предусмотрено обеспечение безопасности должностных лиц, в том числе и председателя КС. Кроме того, законом определены обязанности и права лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана.

"В соответствии с п.3 ст.8 указанного закона председатель Конституционного суда Украины Станислав Шевчук предоставил "временный отказ в письменной форме от личной охраны, принимая на себя полную ответственность за возможные негативные последствия этого действия", - рассказали в КС Украины.

Как сообщалось, С.Шевчук был избран председателем КС на специальном пленарном заседании суда 21 февраля.

С.Шевчук, 1969 г.р. - доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Национальной Академии правовых наук Украины. В 2009-2012 - судья Европейского суда по правам человека ad hoc от Украины. В марте 2014 года назначен Верховной Радой судьей КС. Входит в состав научно-консультативных советов при Верховном суде Украины и Высшем административном суде Украины, член научно-методического совета Национальной школы судей Украины.

Трехлетний срок пребывания на посту предыдущего председателя КС Юрия Баулина истек 19 марта 2017 года, с тех пор эта должность была вакантна.