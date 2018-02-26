Политика

17:24 26.02.2018

США никогда не признают аннексию Крыма – посольство

США никогда не признают аннексию Крыма – посольство

В посольстве США в Украине заявляют, что не признают аннексии Крыма и будут всегда поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

"В этот день (26 февраля - ИФ), четыре года назад, Россия захватила крымский парламент в Украине. Мы никогда не признаем незаконную аннексию Крыма и непреклонно будем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в сообщении посольства в Твиттере в понедельник.

В диппредставительстве добавили: "Крым – это Украина".

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