США никогда не признают аннексию Крыма – посольство

В посольстве США в Украине заявляют, что не признают аннексии Крыма и будут всегда поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

"В этот день (26 февраля - ИФ), четыре года назад, Россия захватила крымский парламент в Украине. Мы никогда не признаем незаконную аннексию Крыма и непреклонно будем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в сообщении посольства в Твиттере в понедельник.

В диппредставительстве добавили: "Крым – это Украина".