Политика

17:21 26.02.2018

Партия Меркель поддержала коалицию с социал-демократами

Партия Меркель поддержала коалицию с социал-демократами

Члены партии Христианско-демократический союз (ХДС) во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель на партийном съезде поддержали коалицию с Социал-демократической партией Германии (СДПГ). Об этом сообщает в понедельник издание Bild.

В свою очередь, члены СДПГ все еще должны подтвердить целесообразность заключения коалиционного соглашения с германскими консерваторами. Мнение свыше 400 тыс. членов партии о коалиции с ХДС станет известно 4 марта, когда будет опубликован внутрипартийный опрос.

Накануне Меркель представила список ключевых министров от своей партии, которые займут посты в правительстве. Так, Урсула фон дер Ляйен останется главой Минобороны Германии, нынешний замминистра финансов Йенс Шпан возглавит министерство здравоохранения, а министром экономики станет Петер Альтмайер.

Впервые после окончания Второй мировой войны в ФРГ не удавалось сформировать правящую коалицию так долго. Выборы в Бундестаг состоялись 24 сентября 2017 года, однако новый состав правительства ФРГ не был сформирован в течение пяти месяцев из-за провала консультаций по созданию коалиции между правоцентристским блоком, правыми либералами и "зелеными".

Впоследствии социал-демократам и консерваторам удалось преодолеть основные разногласия по ряду вопросов и достигнуть соглашения о формировании "большой коалиции". В частности, договоренности касаются налогообложения и медицинского страхования, а также числа иммигрантов, прибывающих в Германию.

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