Политика

14:54 24.02.2018

Порошенко и Климкин поздравили Эстонию со 100-летием независимости

Порошенко и Климкин поздравили Эстонию со 100-летием независимости

 Президент Украины Петр Порошенко поздравил Эстонию и эстонский народ с 100-й годовщиной независимости.

"От имени украинского народа искренне поздравляю Эстонию и дружественный эстонский народ с 100-й годовщиной независимости", - написал глава Украинского государства на странице в Фейсбуке в субботу.

Он пожелал Эстонии успеха, а всему европейскому народу - мира и процветания.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Павел Климкин также поздравил Эстонию с этой годовщиной.

"Мы счастливы, наслаждаясь прекрасными отношениями между Украиной и Эстонией и искренне благодарны за неизменную поддержку и помощь Эстонии", - написал глава МИД в микроблоге в Твиттере.

В Эстонии в эту субботу отмечается 100-летие создания независимого Эстонского государства. Запланирован ряд торжественных церемоний и мероприятий, в частности, парад Сил обороны с участием военнослужащих Великобритании и Дании из состава дислоцированной в Эстонии боевой группы НАТО.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Порошенко принял верительные грамоты у послов Гватемалы, Чили и Мавритании

Размер компенсации РФ за нарушение морского права будет значительным – Климкин

Порошенко и замгоссекретаря США Салливан обсудили шаги, необходимые для миротвореской миссии ООН на Донбассе

Порошенко не знает, где находится соглашение Януковича с оппозицией от февраля 2014 года

Самоустранение Януковича стало причиной принятия Радой решения о возложении обязанностей президента на Турчинова

Управление обороной Украины на восточной границе будет срочно перестроено согласно закону по Донбассу – Порошенко

Так называемый "референдум" о независимости Крыма не объявлялся - Порошенко

Климкин: Сегодняшняя Украина не имеет шансов стать членом ЕС и НАТО, но будущая заслуживает этого

В марте пройдет встреча "друзей Украины" на уровне глав МИД - Климкин

Климкин верит, что жители оккупированного Донбасса и Крыма выберут еврореинтеграцию

ПОСЛЕДНЕЕ

Замгенпрокурора Енин: В санкционном списке ЕС есть "группа риска", но мы близки к отмене необходимости санкций как таковых

Закон по Донбассу вступил в силу

ЕС сократит число евродепутатов после Brexit

ЕС придется не только увеличить взносы в союзный бюджет, но и заполнить "дыру" от выхода Великобритании

Возможность проведения выборов в диппредставительстве РФ в Украине зависит от действий Москвы в Крыму

Трамп объявил о новом пакете санкций против Северной Кореи

Вице-спикер Сейма Польши допускает внесение изменений в закон об ИНП

Глава Европарламента отстаивал на саммите систему избрания председателя Еврокомиссии из партийных списков

Досрочные выборы в Раду могут состояться осенью, предполагают политологи

Закон о Нацбезопасности позволит реформировать систему обороны Украины по стандартам НАТО – Фриз

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА