Порошенко и Климкин поздравили Эстонию со 100-летием независимости

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Эстонию и эстонский народ с 100-й годовщиной независимости.

"От имени украинского народа искренне поздравляю Эстонию и дружественный эстонский народ с 100-й годовщиной независимости", - написал глава Украинского государства на странице в Фейсбуке в субботу.

Он пожелал Эстонии успеха, а всему европейскому народу - мира и процветания.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Павел Климкин также поздравил Эстонию с этой годовщиной.

"Мы счастливы, наслаждаясь прекрасными отношениями между Украиной и Эстонией и искренне благодарны за неизменную поддержку и помощь Эстонии", - написал глава МИД в микроблоге в Твиттере.

В Эстонии в эту субботу отмечается 100-летие создания независимого Эстонского государства. Запланирован ряд торжественных церемоний и мероприятий, в частности, парад Сил обороны с участием военнослужащих Великобритании и Дании из состава дислоцированной в Эстонии боевой группы НАТО.