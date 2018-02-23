Политика

22:30 23.02.2018

ЕС придется не только увеличить взносы в союзный бюджет, но и заполнить "дыру" от выхода Великобритании

ЕС придется не только увеличить взносы в союзный бюджет, но и заполнить "дыру" от выхода Великобритании

Участники неформального саммита в Брюсселе в пятницу согласились, чтобы ЕС расходовал больше на борьбу против незаконной иммиграции, на обеспечение безопасности и обороны, на университетскую программу "Эразм плюс", заявил председатель Европейского совета Дональд Туск.

"Руководители напомнили важность политики сплочения, совместной сельскохозяйственной политики, инвестиций в исследования, инновации и развитие и в общеевропейские инфраструктуры. Очевидно, что приоритеты связаны с объемом бюджета. В связи с этим нам придется заполнить "дыру" в доходах, причиненную Brexit", - сказал Д.Туск на пресс-конференции после саммита.

По его словам, несмотря на разногласия, все европейские руководители готовы работать над модернизацией долгосрочного бюджета ЕС на период после 2020 года.

"Некоторые из них готовы внести повышенный вклад в бюджетный план после 2020 года. Что касается календаря переговоров, мы договорились попытаться ускорить работу (над бюджетом - ИФ) по сравнению с предыдущими переговорами", - отметил глава Евросовета.

При этом он указал на сложность задачи. Как только Еврокомиссия представит свои предложения по бюджету, Европейский совет займется анализом ситуации, пояснил Д.Туск.

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