Политика

19:31 23.02.2018

Возможность проведения выборов в диппредставительстве РФ в Украине зависит от действий Москвы в Крыму

Возможность проведения выборов в диппредставительстве РФ в Украине зависит от действий Москвы в Крыму

Министерство иностранных дел Украины направило Министерству иностранных дел России ноту, в которой подчеркнуло невозможность организации выборов президента России в диппредставительстве этой страны на территории Украины в случае проведения этих выборов на территории оккупированного Крыма.

"Послали ноту МИД РФ: 1. Решительный протест против выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма. 2. Предостерегли от попыток организовать. выборы на территории оккупированного Донбасса. 3. Отметили, что не может быть никаких выборов в диппредставительстве РФ на территории Украины без полного выполнения первых 2 условий", - написал глава МИД Украины Павел Климкин в своем аккаунте в Твиттер в пятницу вечером.

При этом он добавил, что украинская сторона будет работать над тем, чтобы все причастные к организации выборов президента РФ в Крыму попали под санкции.

"Будем работать над тем, чтобы все привлеченные к выборам президента РФ на территории оккупированного Крыма попали под соответствующие санкции". – написал П.Климкин

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