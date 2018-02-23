Политика

15:37 23.02.2018

Даже если миротворцы ООН не помогут решить конфликт на Донбассе, они проложат дорогу

Даже если миротворцы ООН не помогут решить конфликт на Донбассе, они проложат дорогу

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что миротворческая миссия ООН на Донбассе поспособствует урегулированию конфликта на востоке Украины.

"Я не очень верю, что это (миротворческая миссия ООН на Донбассе - ИФ) будет осуществлено, но этот шаг должен быть сделан. Даже если миротворцы не помогут окончательно, то они проложат дорогу", - сказал он журналистам в пятницу в Киеве.

Л.Кравчук убежден, что "минский формат" необходимо расширить и реформировать.

"То, что Минский формат не работает - общеизвестно. Я думаю, что нам этот вопрос надо очень просто поставить…. Или "минский формат" реформировать по составу – можно добавить Польшу, США и там должны быть главы государств", - пояснил экс-президент.

По его мнению, также не стоит надеяться, что после выборов президента России ситуация на Донбассе изменится. "Это их природа. Россия воюет 150 лет, создалась политическая элита войны", - пояснил Л.Кравчук.

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