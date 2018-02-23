Порошенко уверен в принятии ВР в ближайшее время в первом чтении законопроекта об Антикоррупционном суде

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что Верховная Рада в ближайшее время примет в первом чтении законопроект об Антикоррупционном суде.

"Мы решительно продолжаем наше движение по пути реформ. Я выражаю твердую уверенность, что будет проголосован в ближайшее время в первом чтении, будет завершена короткая дискуссия и будет принят закон об Антикоррупционном суде", - заявил П.Порошенко перед подписанием соглашения между ПАО "Укрзализныця" и General Electric Transporation в пятницу в Киеве.

Президент подчеркнул, что с принятием закона об Антикоррупционном суде завершится создание антикоррупционной структуры, часть которой сегодня уже действует, работает независимо и эффективно.