Кравчук говорит о важности равноправия между Украиной и Польша, Кучма – о недопустимости политизации истории

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что хорошие отношения с Польшей могут быть только в случае равноправия и не невмешательства во внутренние дела государства.

"Не может быть такого положения, когда одна сторона берет на себя роль учителя (Польша), а вторая ученика (Украина). И говорят, что Украине делать, какие улицы переименовывать - это прямое вмешательство во внутреннюю политику и внутреннюю жизнь... Если вы хотите, чтобы у нас были хорошие отношения, надо быть равноправными", - сказал он, выступая на IV Балтийско-Черноморском форуме "Солидарная безопасность стран Балтийско-Черноморского региона как консенсусная стратегия для большой Европы" в пятницу в Киеве, комментируя ситуацию двусторонних отношений Украины и Польши.

В свою очередь второй президент Украины, представитель страны в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма считает, что современные политики политизируют историю.

"Они пришли и начали выворачивать все наизнанку, причем по-своему комментируя историю. Надо всех этих политиков в сторону, чтобы они не портили атмосферу взаимоотношений", - пояснил Л.Кучма.