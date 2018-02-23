Политика

15:06 23.02.2018

Санкции ЕС в отношении Белоруссии продлены на год

Санкции ЕС в отношении Белоруссии продлены на год

Европейский Союз на год продлил ряд ограничительных мер в отношении Белоруссии, говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

"Совет постановил продлить ограничительные меры в отношении Белоруссии еще на год - до 28 февраля 2019 года. Эти меры включают эмбарго на поставки оружия и замораживание активов, а также запрет на поездки четырем лицам, внесенным в список в связи с нераскрытыми исчезновениями двух оппозиционных политиков, одного бизнесмена и одного журналиста", - сказано в сообщении.

Одновременно Совет ЕС продлил разрешение на закупку Белоруссией в европейских странах биатлонного оборудования.

Ограничительные меры в отношении Белоруссии впервые были введены в 2004 году. Позднее Совет принял дополнительные ограничительные меры в отношении лиц, причастных к нарушению международных избирательных стандартов и норм международного права в области прав человека. Эмбарго на поставки оружия было введено в 2011 году.

15 февраля 2016 года Совет принял решение отменить ограничительные меры в отношении 170 лиц и четырех компаний, при сохранении эмбарго на поставки оружия и санкций в отношении четырех лиц. Такое решение было принято исходя из шагов, предпринятых республикой для улучшения отношений по линии Белоруссия-ЕС.

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