СМИ: Политзаключенный времен Януковича рассказал о попытках власти "держать его на поводке"

Бывший политзаключенный, известный бизнесмен, а ныне - член президиума Аграрной партии Украины Василий Данылив считает, что суд еще не вынес оправдательный приговор по его делу из-за того, что власть хочет держать его "на коротком поводке". Об этом пишет "Апостроф" со ссылкой на блог самого Данылива.

"Уже второй год как я на свободе (но меня до сих пор не оправдали, вы же понимаете, что надо держать на коротком поводке), изменения проходят в жизни каждого человека, стремящегося к чему-то новому. [...] В тюрьму и к четырем годам заключения без доказательств и приговора меня привела история, связанная с Юлией Тимошенко и Александром Турчиновым. Четыре года без семьи, без детей, без близких, в ужасных условиях и без понятия, что будет завтра, но с надеждой и верой, которые делают чудеса... Ошибался ли я? Да, конечно, я ошибался, верил, поддерживал, разочаровывался точно так же, как и наш народ все эти годы. И вот сейчас я на свободе и сейчас я понимаю, что это был для меня колоссальный опыт - для моего ума, для моего тела и для моей души. Ни на кого я зла не держу, я даже благодарю всех причастных за тот опыт", - пишет Данылив.

Он также рассказал о том, почему после освобождения он активно занялся политикой.

"Даже будучи в тюрьме, я не забывал о тех, кому нужна помощь, поддерживал Майдан. Созданная мной ОО "Украинская европейская перспектива" до сих пор помогает нашим воинам и детям погибших, хотя создавалась эта организация в 2011 году для защиты интересов украинской оппозиции и борьбы против режима Януковича. А теперь мы еще и начинаем проект по масштабному сотрудничеству нашего политикума с Европейским парламентом для поддержки интересов Украины на пути к европейскому сообществу. По моему мнению, это будет беспрецедентно", - отметил политик.

Он также рассказал, почему выбрал для политической карьеры именно Аграрную партию, и высказал предположение, что его до сих пор не оправдали из-за того, что партия многим "стоит поперек горла".

Напомним, что Данылив был председателем правления компании "Корлеа Инвест Холдинг", которая входила в тройку крупнейших частных энергетических компаний в Центральной Европе с годовым оборотом до миллиарда евро. Ранее принимал активное участие в предвыборных кампаниях ВО "Батькивщина" - был координатором по западному региону во время президентских выборов 2010 года. В 2012 году был арестован по сфабрикованному делу. 22 июля 2014 года Комитет освобождения политзаключенных признал Данылива политзаключенным.