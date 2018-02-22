С Павлом Грибом встретился консул, Киев требует допустить к нему украинских врачей

Незаконно удерживаемый в РФ гражданин Украины Павел Гриб не получает должного лечения в месте своего содержания, сообщает спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

По ее словам, об этом стало известно в результате встречи П.Гриба с украинским консулом в четверг.

"Сегодня состоялась встреча украинского консула с незаконно удерживаемым в РФ П.Грибом. Впервые, благодаря консулам, встреча состоялась на украинском языке", - написала М.Беца в своем микроблоге в соцсети Twitter в четверг.

"Требуем доступа украинских врачей к политзаключенному. В очередной раз требуем от РФ освободить Павла", - заявила спикер украинского внешнеполитического ведомства.

Как сообщалось, 28 августа 2017 года бывший сотрудник Государственной пограничной службы Украины Игорь Гриб заявил, что спецслужбы РФ похитили его 19-летнего сына Павла во время посещения Беларуси, куда тот поехал 24 августа (в Гомель) на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. По договоренности, Павел должен был вернуться в тот же день. Когда на следующий день он не вернулся, И.Гриб поехал в Гомель на его поиски.

По его словам, на территории Беларуси он выяснил, что Павел находится в розыске по ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю в Сочи.

7 сентября стало известно, что П.Гриб находится в следственном изоляторе на территории РФ, в Краснодаре. Срок его содержания под стражей продлен до 4 марта 2018 года.

1 февраля 2018 года И.Гриб сообщил о неудовлетворительном состоянии здоровья сына и отсутствии необходимой медицинской помощи. По его словам, профессиональных медицинских специалистов по болезни Павла в Краснодаре нет и никто не сможет оказать необходимую медицинскую помощь. Он также сообщил, что 1 февраля состоялось заседание Краснодарского краевого суда по рассмотрению апелляции на меру пресечения, причем адвокат узнала о заседании случайно. "1 февраля, в нарушение всех сроков, состоялось заседание Краснодарского краевого суда по рассмотрению апелляции на меру пресечения удержания Павла. Адвокат о судебном заседании случайно узнала за сутки. Все было сделано так, чтобы родители не успели приехать", - уточнил И.Гриб.