Порошенко и замгоссекретаря США Салливан обсудили шаги, необходимые для миротвореской миссии ООН на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с заместителем государственного секретаря США Джоном Салливаном, в ходе которой стороны обсудили ситуацию на Донбассе, санкционную политику против России, реализацию реформ в Украине и активизацию двустороннего партнерства.

"В ходе встречи была обсуждена ситуация с безопасностью на Донбассе, а также необходимые дальнейшие шаги в рамках мирного урегулирования, в частности по размещению эффективной миротворческой миссии ООН на Донбассе", - сообщает в среду вечером пресс-служба главы Украинского государства.

П.Порошенко подчеркнул, что Украина направляет усилия на урегулирование ситуации на Донбассе политико-дипломатическими методами на основе Минских договоренностей. "В этом контексте была отдельно отмечена важность принятия закона о реинтеграции", - говорится в информации.

"Сторонами была подтверждена необходимость продолжения скоординированной политики санкций в отношении РФ до полного выполнения ею Минских договоренностей, а также восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым", - сообщают в пресс-службе президента.

Также собеседники затронули вопрос реализации программы реформ в Украине, в частности в рамках продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. В частности, была отмечена важность принятия законопроектов о создании антикоррупционного суда и о национальной безопасности Украины.

Президент Украины и заместитель госсекретаря США обсудили вопросы активизации деятельности двусторонних институциональных механизмов сотрудничества с целью укрепления украинско-американского стратегического партнерства.