Климкин верит, что жители оккупированного Донбасса и Крыма выберут еврореинтеграцию
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что население оккупированного Донбасса и аннексированного Крыма изберет путь еврореинтеграции.
"Для оккупированного Донбасса есть только два пути: или еврореинтеграция :), или российская оккупационная администрация. Уверен, что во время настоящих свободных и честных выборов люди выберут первое", - написал глава МИД в микроблоге в Твиттере во вторник.
Он выразил убеждение, что путь еврореинтеграции выберет и население Крыма: "Кстати, то же касается и оккупированного Крыма".
Как сообщалось, во вторник, 20 февраля, президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", который признает РФ государством-агрессором.