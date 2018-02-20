Политика

20:12 20.02.2018

Климкин верит, что жители оккупированного Донбасса и Крыма выберут еврореинтеграцию

Климкин верит, что жители оккупированного Донбасса и Крыма выберут еврореинтеграцию

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что население оккупированного Донбасса и аннексированного Крыма изберет путь еврореинтеграции.

"Для оккупированного Донбасса есть только два пути: или еврореинтеграция :), или российская оккупационная администрация. Уверен, что во время настоящих свободных и честных выборов люди выберут первое", - написал глава МИД в микроблоге в Твиттере во вторник.

Он выразил убеждение, что путь еврореинтеграции выберет и население Крыма: "Кстати, то же касается и оккупированного Крыма".

Как сообщалось, во вторник, 20 февраля, президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", который признает РФ государством-агрессором.

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