Политика

20:11 20.02.2018

Полторак и нардепы будут ежемесячно встречаться для обсуждения актуальных вопросов обороны и безопасности государства

Полторак и нардепы будут ежемесячно встречаться для обсуждения актуальных вопросов обороны и безопасности государства

Министр обороны Украины Степан Полторак внедряет систему постоянных встреч с корпусом народных депутатов с целью улучшения коммуникации и скорейшего решения проблем в секторе обороны и безопасности государства.

"Мы открываем новый формат взаимодействия с депутатским корпусом, я бы назвал его "глаза в глаза". Теперь раз в месяц мы с вами будем собираться и обсуждать актуальные проблемы, которые нужно с вашей поддержкой решать ради укрепления нашей обороноспособности. Это отличный формат коммуникации и сотрудничества", - сказал С.Полторак, подводя итоги встречи и обращаясь к депутатам, сообщает во вторник сайт Минобороны.

На первой встрече парламентарии обсудили с руководством оборонного ведомства ряд срочных вопросов, которые, по убеждению нардепов, нуждаются в скорейшем решении, а также озвучили интересные предложения, например, о создании единой ветеранской организации в государстве по примеру министерства.

Депутаты также предложили больше обращаться к украинским предприятиям за заказом у них продукции и услуг для нужд обороны государства или же строить объекты инфраструктуры для Вооруженных сил. На что министр обороны ответил, что в Украине будут строить 184 казармы улучшенной планировки и жилые комплексы, на которые выделено 2,63 млрд грн.

С.Полторак попросил депутатов помочь привлечь местные строительные предприятия к строительству жилья для военных и призвал такие организации участвовать в тендерных процедурах по такому строительству, которое стартует в 21 регионе.

Кроме того, глава Минобороны откликнулся на предложение депутатов пересмотреть систему военной подготовки в школьных и образовательных учреждениях профессионально-технического направления. Он поручил подготовить обоснования такой инициативы и разработать вместе с педагогами реальный механизм ее применения.

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Интерфакс-Украина
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