Политика

18:20 20.02.2018

Украина продолжает работу по развертыванию миротворческой миссии ООН на Донбассе - Порошенко

Украина продолжает работу по развертыванию миротворческой миссии ООН на Донбассе - Порошенко

Украина продолжит настаивать на введении миротворческой миссии на оккупированную территорию Донбасса, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Украина остается приверженной мирному решению проблемы освобождения оккупированных территорий. Подтверждением этого является наша решительная борьба - моя, как президента, Министерства иностранных дел, парламента, народных депутатов, других министерств и ведомств - борьба за развертывание классической миротворческой миссии в соответствии с решением Совета безопасности Организации Объединенных Наций, которая бы позволила обеспечить компонент безопасности в восстановлении суверенитета", - сказал П.Порошенко на заседании Военного кабинета во вторник в Киеве.

Он подчеркнул, что вопрос введения миротворцев на оккупированную территорию Донбасса поддерживает более 75% украинского народа.

Кроме того, президент пообещал рассказать на закрытой части заседания Военного кабинета о результатах своих переговоров с министром обороны США Джеймсом Мэттисом, с премьер-министром Британии Терезой Мэй, президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

"Отдельно попрошу доложить Степана Тимофеевича Полторака (министр обороны Украины – ИФ) об итогах своего визита в США. Там есть позитивные новости, что мы в ближайшее время получим, наконец, долго ожидаемое оборонное вооружение. И есть определенные позитивные результаты по модернизации наших Вооруженных сил", - сказал П.Порошенко.

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