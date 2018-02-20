Политика

18:13 20.02.2018

Порошенко поручил СНБО до 1 апреля подготовить предложения для реализации ряда норм закона по Донбассу

Порошенко поручил СНБО до 1 апреля подготовить предложения для реализации ряда норм закона по Донбассу

 Президент Украины Петр Порошенко поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Александру Турчинову до 1 апреля внести предложения для обеспечения реализации ряда норм закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

"Я попросил…, чтобы мы подготовили соответствующие нормативные акты… во исполнение закона, который вступает в силу, для того, чтобы обеспечить необходимое прямое подчинение командующему определенных сил и средств, оттачивание механизма принятия решения. Просил бы, чтобы все участники сегодняшнего собрания внесли соответствующие предложения… Александр Валентинович (А.Турчинов – ИФ), я прошу, чтобы аппарат Совета национальной безопасности и обороны, выполняя свои конституционные и координирующие функции, подготовил мне соответствующие предложения, которые будут подкреплены указом президента", - сказал П.Порошенко на заседании Военного кабинета во вторник в Киеве.

Он подчеркнул, что эти предложения должны быть внесены до 1 апреля. "До 1 апреля надо будет завершить соответствующие подготовительные процедуры", - сказал глава государства.

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