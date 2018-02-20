Порошенко: антитеррористическая операция отыграла крайне важную роль на первом этапе отпора агрессии

Президент Украины Петр Порошенко отмечает важную роль антитеррористической операции на востоке Украины на первом этапе отражения агрессии.

"Безусловно, антитеррористическая операция отыграла крайне важную роль на первом этапе отпора агрессии. Более того, в формате антитеррористической операции было освобождено более двух третей оккупированного Донбасса", - сказал П.Порошенко на заседании Военного кабинета во вторник в Киеве.

"Можем констатировать, что прямое вторжение подразделений российской армии помешало полному и успешному завершению АТО. Если б у нас не было регулярных подразделений российской армии, которые пересекли границы и напали на украинскую армию, сомнений в эффективности завершения операции у меня бы не было", - добавил глава Украинского государства.

П.Порошенко подчеркнул, что одной из проблем на начальном этапе было "полное разрушение Вооруженных сил Украины, украинской разведки, украинских спецслужб предыдущей властью".

"Осознанно уничтожались украинские Вооруженные силы посредством механизма присутствия иностранных агентов, распродажи войска, деморализации, преступного сокращения, ликвидации системы обеспечения, ликвидации системы подготовки кадров. Сегодня мы уже можем говорить, что в 2014 году усилиями и предыдущего президента и предыдущих министров армия была уничтожена", - отметил глава государства.

По словам П.Порошенко, в настоящее время можно констатировать, что у Украины сейчас одна из самых эффективных армий в Европе.