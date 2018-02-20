Политика

17:51 20.02.2018

Закон по Донбассу не нарушает минские договоренности, это закон рамочный – Порошенко

Закон по Донбассу не нарушает минские договоренности, это закон рамочный – Порошенко

 Закон о восстановлении суверенитета на оккупированной территории Донбасса не нарушает никаких международных обязательств Украины, в том числе минских соглашений об урегулировании ситуации в регионе, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Этот закон никак не нарушает никаких международных обязательств Украины, включая и минские договоренности, как это хотя представить сейчас Российская Федерация, оправдывая свое нежелание, открытый саботаж имплементации минских договоренностей", - сказал П.Порошенко на заседании Военного кабинета во вторник в Киеве перед подписанием закона.

Глава Украинского государства подчеркнул, что данный закон является рамочным и требует дальнейшего законодательного обеспечения.

"Он требует дальнейшего законодательного обеспечения действий Вооруженных сил Украины, действий других силовых подразделений, чтобы мы усовершенствовали правовые механизмы восстановления территориальной целостности нашего государства. И эта работа будет продолжена", - сказал П.Порошенко.

Президент отметил, что закон квалифицирует РФ как государство-агрессор. "Почему этот закон такой важный? Этот закон с одной стороны отражает мою стратегию как президента, как верховного главнокомандующего, возвращения оккупированных территорий под украинский суверенитет. В этом законе мы квалифицируем Российскую Федерацию как государство-агрессор. Это закреплено на законодательном уровне", - сказал он.

Глава государства отметил, что закон существенно усиливает правовую базу применения Вооруженных сил Украины и других силовых подразделений для обороны Украины.

"Вместе с тем этот закон определяет, устанавливает основные параметры защиты прав и свобод гражданского населения и очень важно, что этот закон обеспечивает правовой механизм, в том числе и политико-дипломатическим путем возвращения этих территорий", - подчеркнул П.Порошенко.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Климкин верит, что жители оккупированного Донбасса и Крыма выберут еврореинтеграцию

Украина продолжает работу по развертыванию миротворческой миссии ООН на Донбассе - Порошенко

Порошенко поручил СНБО до 1 апреля подготовить предложения для реализации ряда норм закона по Донбассу

Порошенко: антитеррористическая операция отыграла крайне важную роль на первом этапе отпора агрессии

Порошенко подписал закон по Донбассу, признающий РФ государством-агрессором

Украина должна подготовить консолидированные претензии к РФ о возмещении всех убытков, нанесенных агрессией - Порошенко

Порошенко и Меркель договорились о продолжении контактов, в том числе в "нормандском формате"

Беларусь не может принимать участие в миротворческой миссии на Донбассе - Зеркаль

Климкин о встрече в "нормандском формате": В следующий раз будем собирать всех министров

Законопроект по Антикоррупционному суду должен соответствовать Конституции Украины - Порошенко

ПОСЛЕДНЕЕ

Полторак и нардепы будут ежемесячно встречаться для обсуждения актуальных вопросов обороны и безопасности государства

Антикоррупционный суд поможет побороть коррупцию в Украине – глава МИД Дании

Амнистия для ОРДЛО невозможна, пока конфликт на Донбассе находится в активной фазе – И.Геращенко

В Киеве 23 февраля состоится IV Балтийско-Черноморский форум

26 февраля должно официально стать Днём сопротивления Крыма российской оккупации - Мининформполитики

Глава МИД Дании Самуэльсен посетит Украину 20-22 февраля

Встреча глав МИД в "нормандском формате" состоится в ближайшее время - Климкин

Украине не требуется согласия ОРДЛО на введение миротворцев на Донбасс

Выход Британии из Евросоюза может привести к проблемам с планированием общего бюджета ЕС

В Раду поступили представления на снятие неприкосновенности с нардепа Бакулина

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА