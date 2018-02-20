Политика

17:31 20.02.2018

Порошенко и Меркель договорились о продолжении контактов, в том числе в "нормандском формате"

Порошенко и Меркель договорились о продолжении контактов, в том числе в "нормандском формате"

Президент Украины Петр Порошенко и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в телефонной беседе договорились о продолжении контактов, в том числе в "нормандском формате", по вопросам освобождения заложников, работы Совместного центра по контролю и координации (СЦКК), введения миротворцев на Донбасс.

"Петр Порошенко и Ангела Меркель договорились продолжить поддерживать контакты по всем вышеупомянутым вопросам, в том числе в "нормандском формате", - сообщила пресс-служба главы государства по итогам разговора.

В частности, собеседники обсудили состояние реализации Минских договоренностей, отметив необходимость консолидации режима прекращения огня.

Особое внимание уделялось вопросу освобождения заложников. Стороны отметили необходимость продолжения совместной работы для освобождения в ближайшее время всех украинских заложников и политических заключенных.

"Петр Порошенко и Ангела Меркель обменялись мнениями по вопросам, связанным с восстановлением эффективной работы Специального центра по контролю и координации на Донбассе и возможности развертывания миротворческой миссии ООН в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры обсудили дальнейшее взаимодействие в реализации программы реформ в Украине.

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