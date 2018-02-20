В Киеве 23 февраля состоится IV Балтийско-Черноморский форум

В Киеве 23 февраля 2018 года состоится IV Балтийско-Черноморский форум "Солидарная безопасность стран балтийско-черноморского региона как консенсусная стратегия для Большой Европы", организованный Национальным институтом стратегических исследований и Международным центром балтийско-черноморских исследований и консенсусных практик.

Запланировано, что в конференции примут участие бывшие президенты и государственные деятели стран Балтийско-Черноморского региона.

Украину на форуме будут представлять бывшие президенты Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко, Беларусь – экс-председатель Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич, Болгарию – экс-президент страны Петар Стоянов, Литву – бывший председатель Сейма Литовской Республики Витаутас Ландсбергис, Латвию – экс-президент страны Валдис Затлерс, Молдову – экс-председатель парламента Молдовы, бывший президент Петр Лучинский, Россию - первый и единственный госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис, Румынию – бывший глава государства Эмиль Константинеску.

Как ожидается, во время форума экс-президенты обсудят насущные проблемы региональной и глобальной безопасности, несоблюдение норм международного права, неэффективность основных механизмов обеспечения безопасности в мире и в Европе, в том числе, предусмотренных Уставом ООН и программными документами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Участники форума также привлекут внимание к ситуации в Балтийско-Черноморском регионе, в частности к угрозам экспансионизма и вмешательства во внутренние дела стран региона, попыток дестабилизации суверенных стран и конфронтационных моделей поведения отдельных лидеров и политических сил. Обсудят вопрос сотрудничества стран Балтийско-Черноморского региона в формировании новой европейской миротворческой стратегии.

Также экс-президенты совместно с экспертами сформулируют новые подходы к региональной безопасности и основные принципы концепции добрососедского сотрудничества.

Как ожидается, результатом встречи должно стать обращение к правительствам государств и мировому сообществу с практическим предложением новой стратегии безопасности для урегулирования конфликтов в Украине и Балтийско-Черноморском регионе.

В завершение форума запланировано обсуждение меморандума и общения с журналистами.

Форум пройдет в Национальном институте стратегических исследований Киев, ул.Пирогова, 7-А