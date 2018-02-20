Глава МИД Дании Самуэльсен посетит Украину 20-22 февраля

Министр иностранных дел Королевства Дания Андерс Самуэльсен посетит Украину с рабочим визитом 20-22 февраля 2018 года.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, в ходе визита А.Самуэльсен проведет переговоры с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, а также примет участие во встрече высокого уровня в Кабинете министров Украины по вопросам реформ в Украине, организованной для представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Украине, международных организаций, финансовых институтов и общественности.

В среду, 21 февраля, состоится совместная пресс-конференция П.Климкина и А.Самуэльсена, а также подписание совместных приглашений на Международную конференцию по вопросам реформ в Украине (в г.Копенгаген, 27 июня).