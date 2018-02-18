Нетаньяху назвал неприемлемыми слова премьера Польши о причастности евреев к Холокосту

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора со своим польским коллегой Матеушем Моравецким заявил о неприемлемости его слов о причастности к Холокосту некоторых представителей еврейского народа.

"Сегодня премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с премьер премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. Он сказал ему, что сделанные замечания неприемлемы и что нет оснований для сравнения действий поляков во время Холокоста с действиями евреев", - сообщил в воскресенье офис израильского премьера.

Накануне, отвечая на вопрос журналиста, Моравецкий заявил, что в соответствии с польским законом "не будут считаться уголовным правонарушением заявления о том, что были виновники поляки, также как евреи, русские, украинцы и немцы".