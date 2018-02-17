Климкин о встрече в "нормандском формате": В следующий раз будем собирать всех министров

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркивает, что в следующий раз во встрече в "нормандском формате" будут участвовать министры иностранных дел четырех стран.

"Около 20 встреч, приятных и не очень, и много снега в Мюнхене - таков главный итог Мюнхенской конференции. О встрече в нормандском формате - в следующий раз будем собирать всех министров, иначе что-то идет не так. В этот раз - в немецкой делегации", - написал глава МИД Украины в "Твиттере" в субботу вечером.

Как известно, встреча глав МИД в "нормандском формате" на полях Мюнхенской конференции по безопасности в этот раз не состоялась.

Главы МИД Украины и России П.Климкин и Сергей Лавров провели встречу 16 февраля.