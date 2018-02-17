Политика

18:08 17.02.2018

Дуда разочарован результатами переговоров заместителей премьер-министров Украины и Польши

Дуда разочарован результатами переговоров заместителей премьер-министров Украины и Польши

Президент Польши Анджей Дуда разочарован результатами переговоров заместителей премьер-министров Украины и Польши Петра Глинского и Павла Розенко в пятницу в Варшаве.

"Я не буду скрывать: с большой грустью и разочарованием, я воспринял информацию из Варшавы… Вопрос эксгумации или вопрос выяснения исторической правды является для нас фундаментальным элементом, когда речь идет об исторической памяти. То, что на вчерашней встрече в Польше, эта тема не была поднята украинской стороной, меня очень разочаровало", - сказал А.Дуда на пресс-конференции в Вильнюсе, сообщает сайт президента Польши в субботу.

Президент Польши напомнил, что эта тема поднималась на переговорах с президентом Украины Петром Порошенко в Харькове в декабре прошлого года и во время телефонного разговора с украинским коллегой.

А.Дуда выразил надежду, что эта проблема будет решена.

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Интерфакс-Украина
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