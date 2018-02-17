Законопроект по Антикоррупционному суду должен соответствовать Конституции Украины - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что законопроект о Высшем Антикоррупционном суде должен соответствовать Основному закону страны.

"Главное, чтобы этот законопроект соответствовал Конституции и украинскому законодательству и у нас ничье мнение не передаёт окончательный вариант... Я подчеркиваю, что законопроект сейчас находится на парламентском поле", - сказал он журналистам в субботу в Мюнхене.

По словам президента, важно объединиться для того чтобы компромисс в парламенте был найден.