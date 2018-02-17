Политика

16:51 17.02.2018

Порошенко после встречи с премьером Польши: Странам следует убрать из повестки дня чувствительные исторические вопросы

Порошенко после встречи с премьером Польши: Странам следует убрать из повестки дня чувствительные исторические вопросы

Президент Украины Петр Порошенко на встрече в Мюнхене с польской делегацией во главе с премьер-министром Матеушем Моравецким предостерег руководство Польши от действий, которые могут угрожать положительным достижениям в историческом диалоге.

"Глава государства выразил обеспокоенность по поводу принятых недавно польским парламентом изменений в закон об Институте национальной памяти Республики Польша. Он призвал польское руководство воздержаться от шагов, которые могут поставить под угрозу положительные достижения в двустороннем диалоге по историческим вопросам", - сообщила пресс-служба главы Украинского государства.

Кроме того, П.Порошенко обратил внимание на "крайне вредный для украинско-польских взаимоотношений характер заявления с оценкой деятельности украинского гетмана Богдана Хмельницкого" (речь идет о лекции М.Моравицкого, в которой он упомянул Богдана Хмельницкого среди тех, кто совершал преступления против еврейского народа - ИФ).

В целом стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам украинско-польской повестки дня. Речь шла о дальнейшем развитии взаимодействия в сфере защиты культурного наследия и увековечения мест памяти в контексте достигнутых договоренностей.

Польский премьер поддержал важность развития стратегического украинско-польского партнерства и координации действий по противодействию российской агрессии в контексте членства Польши в Совете безопасности ООН. Также обсуждались пути укрепления двустороннего сотрудничества в оборонной сфере.

Собеседники рассмотрели и вопросы расширения сотрудничества в энергетической сфере и координации действий с целью противодействия реализации проекта "Северный поток-2".

П.Порошенко и М.Моравецкий обсудили и пути надлежащего обеспечения социальных прав и свобод украинских граждан, которые временно работают на территории Польши.

В то же время на брифинге в Мюнхене глава Украинского государства назвал достаточно конструктивной данную встречу. По его словам, они обсудили направления экономического сотрудничества.

Говоря об обсужденных вопросах военно-технического сотрудничества, П.Порошенко отметил, что речь шла также о "возобновлении работы в рамках Литовско-польско-украинской бригады".

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Интерфакс-Украина
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