Порошенко присоединился к ланчу Фонда Пинчука в Мюнхене

Президент Украины Петр Порошенко прибыл на 2-й украинский ланч, организованный Фондом Виктора Пинчука, в Мюнхене в субботу.

Глава государства обращается к организаторам и гостям ланча.