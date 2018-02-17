Порошенко присоединился к ланчу Фонда Пинчука в Мюнхене
Президент Украины Петр Порошенко прибыл на 2-й украинский ланч, организованный Фондом Виктора Пинчука, в Мюнхене в субботу.
Глава государства обращается к организаторам и гостям ланча.
Президент Украины Петр Порошенко прибыл на 2-й украинский ланч, организованный Фондом Виктора Пинчука, в Мюнхене в субботу.
Глава государства обращается к организаторам и гостям ланча.
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