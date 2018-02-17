Порошенко предостерег руководство Польши от шагов, угрожающих диалогу по историческим вопросам

Президент Украины Петр Порошенко на встрече в Мюнхене с польской делегацией во главе с премьер-министром Матеушем Моравицким предостерег руководство Польши от действий, которые могут угрожать положительным достижениям в историческом диалоге.

"Президент призвал польское руководство (воздержаться - ИФ) от шагов, которые могут поставить под угрозу положительные достижения в двустороннем диалоге по историческим вопросам", - написал пресс-секретарь главы Украинского государства Святослав Цеголко в микроблоге в "Твиттере".