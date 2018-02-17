Климкин и Волкер обсудили в Мюнхене ситуацию на Донбассе и миротворцев

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в рамках Мюнхенской конференции по вопросам безопасности обсудили ухудшение ситуации на Донбассе и перспективу размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе.

"Важная и положительная встреча с К.Волкером, Мюнхенская конференция по вопросам безопасности, - об ухудшении ситуации на Донбассе, размещении миротворческой миссии", - написала спикер МИД Украины Марьяна Беца в микроблоге в Твиттере.

Она проиллюстрировала свой твит фотографией П.Климкина и К.Волкера.