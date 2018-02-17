Мэй выступает за усиление трансатлантического сотрудничества

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает необходимым усилить трансатлантическое сотрудничество, в частности, для реагирования на действия России в Украине.

"Рассматривая ситуацию в мире, сегодня мы видим, что есть серьезные вызовы миру, процветанию и нашим правовым принципам. Мы считаем, что необходимо усилить трансатлантическое сотрудничество... это касается будущей иранской ядерной сделки, разработки нового подхода к миграции, реагирования на враждебные действия России в Украине, на западе Балкан и киберпространстве. Во всех этих сферах наш успех будет зависеть от нашего партнёрства и институционных механизмов для сотрудничества с ЕС", - сказала она на 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в субботу.

По словам премьера, Великобритания и ЕС должны сохранить сотрудничество в сфере применения санкций после Brexit.

Т.Мэй добавила, что в общих интересах ЕС и Великобритании проведение совместных операций и сотрудничество в сфере кибербезопасности.

"Кибератаки NotPetya в прошлом году показали, что нам необходимо учиться защищать себя в киберпространстве. Это нападение, в котором Великобритания и ее партнеры обвиняют Россию, нарушило работу многих организаций на территории многих европейских стран. Для того, чтобы реагировать на угрозы в будущем, нам необходимо объединить усилия", - отметила она.