Если германская сторона будет готова к министерской встрече в нормандском формате, готова и Россия – Лавров

Проведение встречи глав МИД стран "нормандской четверки" на "полях" Мюнхенской конференции по безопасности пока не подтверждается, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Будем ждать, пока ничего не подтвердилось. Мы вчера подробно очень с господином Климкиным (главой МИД Украины Павлом Климкиным - ИФ) все обсудили, поэтому я даже не знаю, собираться, не собираться. Если немцы будут готовы, то мы тоже готовы", - сказал С.Лавров журналистам.

Позже на сайте МИД РФ был размещен текст ответа С.Лаврова на вопрос СМИ "на полях" Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности на вопрос, состоится ли в субботу встреча.

"Мы вчера объяснили, что были готовы, но наш германский коллега неожиданно был вынужден улететь в Берлин. Сегодня мы предложили несколько вариантов, которые нас устраивают, с учетом имеющейся программы. Будем ждать. Пока ничего не подтвердилось", - сказал российский министр.

"Мы вчера с Генеральным секретарем ОБСЕ Гремингером все очень подробно обсудили. Поэтому я даже не знаю, собираться или нет. Если немцы будут готовы, то мы тоже готовы", - подчеркнул С.Лавров.