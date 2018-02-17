Порошенко и Мэттис обсудили в Мюнхене дальнейшие шаги для укрепления обороноспособности Украины

Президент Украины Петр Порошенко и министр обороны США Джеймс Мэттис на встрече в Мюнхене обсудили ситуацию на Донбассе и необходимость введения миротворческой миссии, санкции против РФ, а также дальнейшие шаги по укреплению обороноспособности Украины.

"Стороны обсудили ситуацию на Донбассе и выразили обеспокоенность в связи с продолжающимися попытками России и поддерживаемых ею боевиков подорвать мирный процесс. (…) обсудили дальнейшие шаги с целью укрепления оборонной устойчивости Украины, а также отметили приоритетность развития стратегического партнерства между Киевом и Вашингтоном", - сообщает пресс-служба главы Украинского государства по итогам встречи.

П.Порошенко и Дж.Мэттис также рассмотрели необходимость размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе в соответствии с принципами ООН и целями Минского процесса.

Собеседники подчеркнули важность политики санкций против РФ до восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.

Глава Украинского государства выразил признательность за важные решения Вашингтона в вопросе укрепления потенциала Вооруженных сил Украины и обороноспособности страны, отметив, что последние решения Вашингтона являются сигналом агрессору против каких-либо намерений эскалации ситуации на Донбассе.

П.Порошенко выразил благодарность за твердую позицию США по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. "В Украине верят в лидерство Соединенных Штатов Америки в деле укрепления трансатлантического фронта противодействия российской агрессии и попыткам расшатывания мировой законности и порядка", - подчеркнул он.

В свою очередь, Дж.Меттис подтвердил приверженность США делу восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, а также отметил значительный прогресс, который Украина осуществила в реформировании сферы безопасности и обороны.

По информации пресс-службы, во встрече принимал участие специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.