Айвазовская о выборах президента РФ в Крыму: Можно призывать украинцев к бойкоту, но пугать ответственностью неправильно

Представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ), координатор избирательных программ Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская считает неправильным угрожать ответственностью украинцам, которые будут участвовать в организации выборов президента РФ в оккупированном Крыму.

На своей странице в Фейсбуке она написала, что на одном из эфиров ее спросили об инициативе открыть уголовные дела против десятков тысяч членов комиссий, которые будут организовывать выборы президента РФ в Крыму.

Излагая свое видение ситуации, О.Айвазовская напомнила об организации незаконного референдума в Крыму весной 2014 года, к которой были причастны и "люди с паспортами граждан Украины", и последствиях, в том числе возникшей ситуации на Донбассе.

"Эти лица должны быть осуждены и впоследствии наказаны в соответствии с законодательством Украины, потому что их преступление привело к трагическим последствиям и для Донбасса, где погибло более 10000 граждан… А руководство РФ должно отвечать перед международными судами / созданными трибуналами. По состоянию на сейчас хотелось бы видеть дела, открытые по результатам вышеизложенных нарушений и злоупотреблений, доведенные до суда и с соответствующими обвинительными приговорами", - выразила свою позицию представитель Украины в политической подгруппе ТКГ.

В то же время, говоря о признании украинским парламентом оккупации Крыма, она отметила: "Дальнейшие действия людей, которые живут под оккупационной властью, не могут оцениваться только в плоскости нарушений и ответственности, так как государство не смогло защитить гарантированные Конституцией права. Врачи, учителя, члены комиссий не могут быть осуждены только потому, что жили под оккупацией".

По мнению О.Айвазовской, можно призывать проукраинское население бойкотировать российские выборы в Крыму или работу в комиссиях, но "пугать ответственностью принципиально неправильно".