Политика

20:40 16.02.2018

Айвазовская о выборах президента РФ в Крыму: Можно призывать украинцев к бойкоту, но пугать ответственностью неправильно

Представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ), координатор избирательных программ Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская считает неправильным угрожать ответственностью украинцам, которые будут участвовать в организации выборов президента РФ в оккупированном Крыму.

На своей странице в Фейсбуке она написала, что на одном из эфиров ее спросили об инициативе открыть уголовные дела против десятков тысяч членов комиссий, которые будут организовывать выборы президента РФ в Крыму.

Излагая свое видение ситуации, О.Айвазовская напомнила об организации незаконного референдума в Крыму весной 2014 года, к которой были причастны и "люди с паспортами граждан Украины", и последствиях, в том числе возникшей ситуации на Донбассе.

"Эти лица должны быть осуждены и впоследствии наказаны в соответствии с законодательством Украины, потому что их преступление привело к трагическим последствиям и для Донбасса, где погибло более 10000 граждан… А руководство РФ должно отвечать перед международными судами / созданными трибуналами. По состоянию на сейчас хотелось бы видеть дела, открытые по результатам вышеизложенных нарушений и злоупотреблений, доведенные до суда и с соответствующими обвинительными приговорами", - выразила свою позицию представитель Украины в политической подгруппе ТКГ.

В то же время, говоря о признании украинским парламентом оккупации Крыма, она отметила: "Дальнейшие действия людей, которые живут под оккупационной властью, не могут оцениваться только в плоскости нарушений и ответственности, так как государство не смогло защитить гарантированные Конституцией права. Врачи, учителя, члены комиссий не могут быть осуждены только потому, что жили под оккупацией".

По мнению О.Айвазовской, можно призывать проукраинское население бойкотировать российские выборы в Крыму или работу в комиссиях, но "пугать ответственностью принципиально неправильно".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Минюст США выдвинул обвинения в отношении 13 россиян по делу о вмешательстве в выборы в США в 2016 году

ЦИК назначила на 29 апреля первые выборы в 40 новых ОТГ

Климкин обсудит с главой Siemens ситуацию с поставкой в оккупированный РФ Крым турбин этой компании

Климкин заявил о готовности меморандума в рамках Конвенции по морскому праву за нарушения РФ

В рамках Минского процесса удалось добиться отказа от требований скорейших выборов на Донбассе - Айвазовская

Турчинов: Я отдал приказ по деблокированию парламента и правительства Крыма 27 февраля, но его не смогли выполнить

Турчинов хотел убедить Януковича вернуться в Киев в феврале 2014 года и написать заявление об отставке

У России и НАТО нет точек соприкосновения по украинскому вопросу - Альянс

Рада вряд ли изменит систему выборов, но есть шансы усовершенствовать процедуры голосования ВПЛ

КИУ просит прокуратуру возбудить дела против членов т.н. "избиркомов", организующих выборы президента РФ в оккупированном Крыму

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко обсудил с генсеком ООН введение миротворцев на Донбасс

Порошенко рад, что международное сообщество признало РФ как организатора вирусной атаки NotPetya

Порошенко подтверждает приверженность реформам, в том числе касающимся борьбы с коррупцией

Тимошенко и Хан обсудили в Мюнхене ситуацию на Донбассе, договорились вскоре встретиться в Брюсселе

Порошенко: Почти 6% ВВП Украины идет на безопасность и оборону

Климкин надеется, что встреча с Лавровым даст толчок решению гуманитарных проблем

Климкин после разговора с Лавровым: Пока о миротворческой миссии на Донбассе не договорились

Ситуация с Саакашвили не добавляет авторитета Украине - Кличко

Главы МИД РФ и Украины начали переговоры в Мюнхене

Встреча "нормандской четверки" на уровне глав МИД состоится в пятницу поздно вечером или в субботу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА