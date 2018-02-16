Порошенко рад, что международное сообщество признало РФ как организатора вирусной атаки NotPetya

Президент Украины Петр Порошенко благодарен международному сообществу за признание российского происхождения вируса NotPetya.

"Хорошо известный NotPetya, кибератака на Украину в последний год, которая была частью кремлевских усилий, чтобы дестабилизировать нашу страну и распространить (дестабилизацию) на мир", - сказал П.Порошенко в ходе панельной дискуссии "Оборонное сотрудничество в ЕС и НАТО: более европейское, более тесное, более дееспособное?" на 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в пятницу вечером.

При этом он поблагодарил международное сообщество, США, Австралию и другие страны за то, что они указали на Россию как источник этой вирусной атаки.