Порошенко подтверждает приверженность реформам, в том числе касающимся борьбы с коррупцией

Президент Украины Петр Порошенко подтверждает приверженность реформам, в том числе касающимся борьбы с коррупцией.

"Мы в этом году будем сохранять динамику реформ, которые касаются и моего требования о создании Специализированного антикоррупционного суда", - сказал П.Порошенко в ходе панельной дискуссии "Оборонное сотрудничество в ЕС и НАТО: более европейское, более тесное, более дееспособное?" на 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в пятницу вечером.

По словам главы Украинского государства, в мире нет другой страны, которая бы одновременно с противодействием внешней агрессии проводила внутренние реформы.