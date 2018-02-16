Политика

20:11 16.02.2018

Порошенко подтверждает приверженность реформам, в том числе касающимся борьбы с коррупцией

Порошенко подтверждает приверженность реформам, в том числе касающимся борьбы с коррупцией

Президент Украины Петр Порошенко подтверждает приверженность реформам, в том числе касающимся борьбы с коррупцией.

"Мы в этом году будем сохранять динамику реформ, которые касаются и моего требования о создании Специализированного антикоррупционного суда", - сказал П.Порошенко в ходе панельной дискуссии "Оборонное сотрудничество в ЕС и НАТО: более европейское, более тесное, более дееспособное?" на 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в пятницу вечером.

По словам главы Украинского государства, в мире нет другой страны, которая бы одновременно с противодействием внешней агрессии проводила внутренние реформы.

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