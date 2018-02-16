Тимошенко и Хан обсудили в Мюнхене ситуацию на Донбассе, договорились вскоре встретиться в Брюсселе

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и европейский комиссар по вопросам политики соседства и расширения Йоханнес Хан на встрече в Мюнхене обсудили состояние отношений Украина – Евросоюз, ситуацию на Донбассе и борьбу с коррупцией.

"Стороны обсудили вопросы нынешнего состояния отношений Украина-ЕС. Особое внимание было уделено необходимости соблюдения прозрачности политического процесса, связанного с подготовкой к следующим выборам. В этом контексте подчеркивалась необходимость обеспечения сбалансированного состава ЦИК и принятия нового избирательного закона", - сообщила пресс-служба "Батькивщины" по итогам встречи.

Еврокомиссар выразил серьезную обеспокоенность из-за регресса в борьбе с коррупцией в Украине, в том числе в вопросе создания Высшего антикоррупционного суда, давления на антикоррупционные неправительственные организации и отсутствия результатов в вынесении судебных приговоров высокопоставленным чиновникам, обвиненным в коррупционных преступлениях.

Кроме того, стороны обсудили вопросы, связанные с незаконной аннексией Крыма Россией и конфликтом на Донбассе. Ю.Тимошенко подняла вопрос защиты внутренне перемещенных лиц и всех граждан Украины, которые пострадали и страдают в результате войны на востоке Украины. Собеседники согласились, что необходимо обеспечить социальные и избирательные права этой категории украинцев.

Ю.Тимошенко и Й.Хан договорились продолжить практику регулярных встреч. Планируется, что следующая такая встреча состоится в Брюсселе в ближайшее время, информирует пресс-служба.

Во встрече принимал участие заместитель председателя партии "Батькивщина", председатель комитета Верховной Рады по правам человека Григорий Немыря.