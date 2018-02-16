Политика

20:09 16.02.2018

Тимошенко и Хан обсудили в Мюнхене ситуацию на Донбассе, договорились вскоре встретиться в Брюсселе

Тимошенко и Хан обсудили в Мюнхене ситуацию на Донбассе, договорились вскоре встретиться в Брюсселе

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и европейский комиссар по вопросам политики соседства и расширения Йоханнес Хан на встрече в Мюнхене обсудили состояние отношений Украина – Евросоюз, ситуацию на Донбассе и борьбу с коррупцией.

"Стороны обсудили вопросы нынешнего состояния отношений Украина-ЕС. Особое внимание было уделено необходимости соблюдения прозрачности политического процесса, связанного с подготовкой к следующим выборам. В этом контексте подчеркивалась необходимость обеспечения сбалансированного состава ЦИК и принятия нового избирательного закона", - сообщила пресс-служба "Батькивщины" по итогам встречи.

Еврокомиссар выразил серьезную обеспокоенность из-за регресса в борьбе с коррупцией в Украине, в том числе в вопросе создания Высшего антикоррупционного суда, давления на антикоррупционные неправительственные организации и отсутствия результатов в вынесении судебных приговоров высокопоставленным чиновникам, обвиненным в коррупционных преступлениях.

Кроме того, стороны обсудили вопросы, связанные с незаконной аннексией Крыма Россией и конфликтом на Донбассе. Ю.Тимошенко подняла вопрос защиты внутренне перемещенных лиц и всех граждан Украины, которые пострадали и страдают в результате войны на востоке Украины. Собеседники согласились, что необходимо обеспечить социальные и избирательные права этой категории украинцев.

Ю.Тимошенко и Й.Хан договорились продолжить практику регулярных встреч. Планируется, что следующая такая встреча состоится в Брюсселе в ближайшее время, информирует пресс-служба.

Во встрече принимал участие заместитель председателя партии "Батькивщина", председатель комитета Верховной Рады по правам человека Григорий Немыря.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Климкин подтвердил встречу "нормандской четверки" в Мюнхене без главы МИД Франции

Мировое сообщество обсуждает новую трехэтапную стратегию возвращения мира в Украину – Тимошенко

Тимошенко считает историю с Саакашвили унижением Украины

Вице-премьер Польши анонсировал встречу с украинским коллегой Розенко 16 февраля

Ким Чен Ын пригласил президента Южной Кореи в Пхеньян

Глава МИД Польши надеется, что исторический спор с Украиной удастся уладить на встрече вице-премьеров двух стран

Тимошенко обсудила с помощником госсекретаря США пути достижения мира на Донбассе и борьбу с коррупцией в Украине

Порошенко призвал парламент Австрии признать Голодомор 1932-1933 геноцидом украинского народа и отметил важность санкций против РФ

Климкин обсудил с главой МИД Франции перспективы двухстороннего сотрудничества

Делегация "Батькивщины" во главе с Тимошенко отправилась в США на молитвенный завтрак с Трампом

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко обсудил с генсеком ООН введение миротворцев на Донбасс

Айвазовская о выборах президента РФ в Крыму: Можно призывать украинцев к бойкоту, но пугать ответственностью неправильно

Порошенко рад, что международное сообщество признало РФ как организатора вирусной атаки NotPetya

Порошенко подтверждает приверженность реформам, в том числе касающимся борьбы с коррупцией

Минюст США выдвинул обвинения в отношении 13 россиян по делу о вмешательстве в выборы в США в 2016 году

Порошенко: Почти 6% ВВП Украины идет на безопасность и оборону

Климкин надеется, что встреча с Лавровым даст толчок решению гуманитарных проблем

Климкин после разговора с Лавровым: Пока о миротворческой миссии на Донбассе не договорились

Ситуация с Саакашвили не добавляет авторитета Украине - Кличко

Главы МИД РФ и Украины начали переговоры в Мюнхене

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА