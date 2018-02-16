США добьются денуклеаризации КНДР "любыми средствами" - американский дипломат

Кандидат на пост заместителя госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского регионе Сьюзан Торнтон заверила, что США добьются денуклеаризации Северной Кореи любыми доступными средствами.

"Мы отдаем предпочтение тому, чтобы достичь денуклеаризации Корейского полуострова дипломатическими средствами, но мы добьемся своей цели тем, или иным путем", - заявила она на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам, где ее кандидатуру утверждали на пост, который она занимает с марта 2017 года как исполняющая обязанности.

Дипломат отметила: "Администрация Трампа мобилизовала все мировое сообщество на проводимую нами капанию глобального максимального давления против попыток Ким Чен Ына (лидер КНДР - ИФ) создать ракетно-ядерные средства".

Она назвала Северную Корею нарастающей "зловещей угрозой" безопасности стран региона.

По ее словам, в минувшем году СБ ООН принял четыре санкционные резолюции в отношении КНДР, которые поставили ее в положение дипломатической и экономической изоляции.

Это свидетельствует о том, что "мы не допустим существования ядерной Северной Кореи", подчеркнула С.Торнтон.