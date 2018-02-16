Президент Украины Петр Порошенко поздравил Литву со 100-летием восстановления государственности.

"Литовская республика - настоящий друг и партнер Украины! Сердечно поздравляю наших друзей со 100-летием восстановления государственности. Сегодня буду иметь возможность в рамках рабочего визита лично поздравить Далю Грибаускайте и желать литовскому народу процветания, благополучия и мира", - написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

"С днем рождения, Литва!", - добавил президент Украины по-литовски.

Как сообщалось, в пятницу 16 февраля П.Порошенко осуществит рабочий визит в Литву для участия в торжественных мероприятиях по случаю 100-летия восстановления Литовского государства. Визит состоится по приглашению президента Литовской Республики Дали Грибаускайте.

Ожидается, что в мероприятиях также примут участие главы ряда других европейских государств, а также руководители институций ЕС.