Политика

21:13 15.02.2018

Порошенко выступит на Мюнхенской конференции в пятницу вечером

Порошенко выступит на Мюнхенской конференции в пятницу вечером

Президент Украины Петр Порошенко в рамках своего участия в 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, выступит вечером в пятницу, 16 февраля.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", программой предусмотрено выступление П.Порошенко, а также его ответы на вопросы.

Как сообщалось, конференция стартует в пятницу в 15:00 (по киевскому времени).

Программа конференции посвящена Европейскому Союзу как глобальному игроку и его отношениям с Россией и США.

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