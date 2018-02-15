Политика

18:46 15.02.2018

Парубий подписал закон о досрочном выходе на пенсию членов семей погибших участников Революции Достоинства

Парубий подписал закон о досрочном выходе на пенсию членов семей погибших участников Революции Достоинства

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал принятый парламентом закон (№7429), который дает право женам, родителям и детям с инвалидностью погибших участников Революции достоинства досрочно выходить на пенсию.

"Только что подписал законопроект №7429 относительно назначения досрочной пенсии членам семей граждан, которые погибли во время Революции Достоинства и направил его на подпись президенту Украины", - написал он на своей странице в Twitter в четверг.

Как сообщалось, 8 февраля поддержала за основу и в целом закон о внесении изменений в ст.115 закона об общеобязательном государственном пенсионном страховании проголосовали 248 народных депутата на пленарном заседании в четверг.

Согласно внесенным изменениям в закон, супруги, если повторно не вступили в брак, дети с инвалидностью и родители погибших вследствие событий во время Революции достоинства получили право на назначение досрочной пенсии по возрасту. Мужчины могут рассчитывать на такую пенсию после достижения 55 лет, женщины – 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин.

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Интерфакс-Украина
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