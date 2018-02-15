Надежды на то, что санкции "успокоят" Россию, призрачные и необоснованные - Горбулин

Директор Национального института стратегических исследований, советник президента Украины Владимир Горбулин считает необоснованными надежды на то, что санкции "успокоят" Россию.

"Должны понимать и помнить об этом каждый день: Россия в ее сегодняшнем виде представляет угрозу для всех, кто ее окружает. А иногда и для собственного населения. И будет ее представлять и в будущем. Надежды на то, что санкции ее "успокоят", "отрезвят" или "вернут в норму", призрачные и необоснованные", - сказал он в интервью газете "Урядовый курьер", опубликованном в четверг.

По мнению В.Горбулина, Мюнхенская конференция по безопасности 2017 года показала, что Украина уже не в фокусе международного внимания.

Он подчеркнул, что если Украина хочет и в дальнейшем привлекать внимание Запада к своим вопросам, то ей необходимо искать новые форматы.

"Нам нужно показать, что мы - решение проблемы, а не сама проблема", - подытожил В.Горбулин.